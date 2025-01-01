Антъни Джошуа е пострадал при тежка катастрофа с две жертви. Инцидентът се е случил в Нигерия, страната, от която са родителите на боксьора и той често посещава, съобщава Daily Mail, позовавайки се на информации на местни медии.
Джипът, с който е пътувал 36-годишният Джошуа се е ударил в спрял камион на магистралата Лагос–Ибадан, в района на Макун.
Anthony Joshua in car crash that kills two in Nigeria week after Jake Paul fight https://t.co/SVetwwFw8k pic.twitter.com/BpojuQYZ0K— New York Post (@nypost) December 29, 2025
Пред BBC нигерийските власти са потвърдили, че боксьорът е бил замесен в инцидента, а според първоначалните информации, Джошуа е с леки наранявания и без опасност за живота.
Към момента не се съобщава дали жертвите са пътували с Джошуа, а в социалните мрежи вече се появиха кадри от минутите след ужасния инцидент.
Anthony Joshua has now been removed and on his way to the hospital. Video below. Still no sign of ambulance. The Nigerian Government doesn't value people's lives. How would there be no accident response unit in Lagos-Ibadan expressway? pic.twitter.com/oEj6HoRn5W— EngrMideh4Truth (@wandypee) December 29, 2025
Първо бе качена снимка, на която боксьорът седи на задната седалката на смачкан джип, а след това се появи и видео, на което Джошуа вече се намира в полицейски автомобил и разговаря с органите на реда.
Anthony Joshua was involved in a serious road accident that claimed the lives of two people. 😳— Nosa (@Betalife09) December 29, 2025
May 2025 not see the end of us. 🙏 pic.twitter.com/AjTbgygN2p
Боксьорът е бил откаран в болница, без да се обявява името на лечебното заведение от мерки за сигурност.