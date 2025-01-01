Заради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през граничните преходи с Гърция, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си.

Трафикът на границите с Република Турция, Република Северна Македония и Република Сърбия е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. На границата с Румъния трафикът също е нормален на граничните преходи, като от 07:00 ч. на 30 декември фериботната платформа, обслужваща Оряхово - Бекет временно е преустанувила работа поради лоши метеорологични условия.

Протестиращите гръцки фермери ще проведат национална среща в неделя, за да определят следващите си действия.