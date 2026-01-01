Натоварена смяна за медиците в Спешното отделение на „Пирогов“ - общо 524 пациенти са потърсили помощ в новогодишната нощ, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. Сред пострадалите на Нова година има и три деца.

В първите часове на новата 2026 г. спешна помощ е оказана на трима пострадали от неправилно боравене с пиротехнически средства. От тях 11 възрастни и четири деца са били докарани с линейки.

Най-много са преминалите през травматологичния кабинет. В болницата са приети 91 от прегледаните в последния ден на годината.

До 9:00 ч. тази сутрин са прегледани 86 пациенти – 62 възрастни и 24 деца.

В новогодишната нощ натоварено е било дежурството и в Отделението по неврохирургия на „Пирогов“. Петнадесетгодишно дете от Гоце Делчев е прието с травма на лицето и лявото око от пиротехника. Оперирано е и дете на 11 години от Плевен, което е получило исхемичен инсулт. За лечение е прието и дете на 14 години, което има тежка съчетана травма вследствие на падане от седмия етаж.

Спешна терапия е оказана и на пациентка от Перник с туморна формация в мозъка и на жена от Сандански с контузия на мозъка.