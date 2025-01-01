Традиционният новогодишен концерт под открито небе на Столичната община ще започне тази вечер от 21:30 часа на площад „Княз Александър Първи“, съобщиха организаторите.

В празничната новогодишна програма на София ще участват групата „Сигнал“, Mary Boys Band, Ирина Флорин, Николай Славеев, младата певица Преси и рапърът Димчо. Милица Гладнишка също ще се включи с три песни, но ще бъде и водеща на концерта заедно с Атанас Стоянов от „БГ радио“, обясни заместник-кметът на Столичната община Благородна Здравкова.

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), съвместно със служители на главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, предприемат мерки за гарантиране на реда и пътната безопасност преди, по време и след приключване на концерта, каза главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор „Масови мероприятия” към СДВР.

Новата 2026 година ще бъде посрещната по традиция в три от най-многолюдните градове на Област Хасково – Хасково, Димитровград и Харманли, с концерти на открито и заря.

Тържествата започват малко преди полунощ на централния площада "Свобода" в областния център и на площад "България" в Димитровград, както и на площад „Възраждане“ в Харманли, съобщиха от пресцентровете на общинските администрации.

На сцената в Хасково новогодишно веселие е със специалното участие на фолклорния певец Петър Кираджийски. В Димитровград празничният хоровод от български народни ритми ще бъде на оркестър "Мечта" с ръководител Динко Кючуков и солистките Милка Кючукова и Христина Христакиева. За всички празнуващи на площада от Община Димитровград ще бъде осигурена празнична наздравица с червено вино. Кулминацията и на двете места ще бъдат фойерверките в новогодишната заря точно в полунощ. С чаша вино и празнично хоро ще бъде посрещната Нова година и в Харманли.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково съобщиха, че за празнината нощ в Районните полицейски управления в областта е създадена организация за засилено присъствие и контрол за спазване на обществения ред. Специални мерки са набелязани за гарантиране безопасността при провеждане на увеселителни прояви с масовото участие на младежи в новогодишните тържества.

От полицията припомнят, че има изрична забрана по закон за хвърляне и възпламеняване на бомбички, пиратки и всякакъв вид гърмящи пожароопасни стоки на обществени места, като училища, църкви, базари, дискотеки, заведения за развлечение и хранене, както и в обществения транспорт.

С празнични концерти на открито ще посрещнат Новата 2026 година във Видин и Белоградчик. Това показва информация на сайтовете на местните администрации.

За новогодишната нощ Община Видин е подготвила концерти с участието на Михаела Филева, Градския духов оркестър и Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав”. Общоградският празник ще се състои на площад „Бдинци“, а началото му е в 23:00 часа на 31 декември.

През целия месец декември празничната програма на Община Видин предложи на жителите и гостите на града много настроение, културни събития и забавления за всички възрасти. Тя бе съпроводена от коледен базар, който ще продължи до 4 януари.

На обяд в последния ден на годината на централния площад „Възраждане“ в Белоградчик винарска изба „Магура“ ще предложи дегустация на вина. Концертът на Ана-Мария ще започне в 23:30 часа.

Певецът, музикант и актьор Владимир Михайлов ще пее в Русе в новогодишната нощ. Заедно с рок групата "Rewind!" той ще изпълни авторски песни, както и любими български хитове, съобщи Миглена Войнова - началник на общинския отдел "Култура, духовно развитие и изкуство" в крайдунавския град.

Началото на празничната програма ще бъде поставено в 23:00 часа утре вечер на откритата сцена на площада пред сградата на Общината. Водещи ще бъдат актьорите от Русенския куклен театър Димитър Пишев, Радинела Тотева, Мартин Пашов и Светлина Станчева.

Организаторите са подготвили и много изненади за публиката, включително и томбола с награди. "Наградите са много хубави - покани за двама за спектакъл по избор, предоставени от трите русенски сценични културни института - Държавната опера, Драматичния театър "Сава Огнянов" и Държавния куклен театър. Подготвили сме и други изненади", обясни Войнова.

Събралите се на градския площад ще могат да чуят и новогодишното поздравление на президента Румен Радев. След това празнична десетминутна заря ще освети небето и ще се извие и традиционното Дунавско хоро.

С концерт на певеца Рафи Бохосян с бенд и балет в Габрово тази вечер приключва празничната програма в града. Това съобщиха от Общината.

Събитието ще се състои от 19:30 ч. на площад „Възраждане“, а от 21:00 ч. е насрочена и заря.

Празничната програма на Габрово започна на 1 декември с пускане на празничното осветление на града. На 15 декември бе открит детски коледен град с фигури на анимационни герои, а в дните около Коледа бяха възстановени обичаите за коледуване.

По повод Рождественските празници и настъпването на 2026 г. габровската библиотека прави безплатно регистрация на читатели.

В Търговище посрещат Новата година с празник под звездите. Програмата ще започне в 23:00 часа на 31 декември, съобщават от пресцентъра на общинската администрация.

На централния площад „Свобода“ в Търговище жители и гости на града ще имат възможността да бъдат заедно в последните минути на отминаващата 2025 г. и в началото на новата 2026 г. Първи на сцената със своите изпълнения ще се качат Били Хлапето и Lexus.

Точно в полунощ небето над града ще бъде озарено от фойерверк шоу, а в първите минути на 2026 г. фолклорна програма ще изнeсе оркестър „Калофер“.

По традиция Община Търговище ще осигури бяло и червено вино за новогодишната наздравица, допълват от администрацията.

Празнични илюминации ще бележат настъпването на 2026 година и в градовете Попово, Омуртаг и Антоново, посочиха от общинските администрации.

Елхово ще посрещне Нова година с концерт на певицата Галя Гильова и фолклорна формация, а в полунощ небето над града ще бъде озарено от празнична заря, съобщиха от общинския пресцентър. Празничната програма на 31 декември ще започне в 23:50 часа, на централния площад.

„С ритъма на българския фолклор, с много усмивки и празничен дух нека отброим последните секунди от отминаващата 2025 година. Заповядайте да посрещнем Новата година заедно - с българска музика, светлина и надежда!", канят от Община Елхово жителите и гостите на града.

В навечерието на Рождество Христово в Елхово гостува коледен концерт-спектакъл с участието на Васил Петров и Симфониета - Шумен. Събитията в празничната програма се финансират с европейски средства по проект чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.