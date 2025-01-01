Възрастна жителка на Пазарджик стана жертва на телефонна измама, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Преди два дни на телефона на 75-годишна пенсионерка се обадил непознат мъж, който се представил за криминалист.

След доста разговори той успял да заблуди жената, че се извършва полицейска акция за залавяне на телефонни измамници. Мнимият полицай поискал от нея да съдейства като предостави за нуждите на акцията наличните си пари и ценности.

Жертвата се подвела и изхвърлила през терасата на жилището си чанта със сумата от 11 000 евро и 3000 лева. След като осъзнала, че е измамена жената информирала близките си, а оттам и полицията.

За пореден път полицаи от ОДМВР-Пазарджик апелират към гражданите да са бдителни за случаи на телефонни измами. Продължават множество опити за извършване на подобен тип престъпления не само на територията на Пазарджик, но и в районите на градовете Септември и Белово.

От ОДМВР-Пазарджик припомнят, че гражданите не бива да предоставят под никаква форма парични суми, скъпи предмети или ценности на непознати, без значение дали се представят по телефона за полицаи, следователи, прокурори, лекари или адвокати. При съмнение за наличие на опит за телефонна измама незабавно да преустановят разговора и да се обадят на свои близки, познати, съседи или на телефон 112.