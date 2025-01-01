Заловиха мъж за телефонни измами във Великотърновско при мащабна акция, съобщиха от полицията.

Операцията е проведена на 10 октомври. Задържан е 31-годишен мъж от Павликени, извършил четири ало измами.

Потърпевшите са ощетени с над 32 000 лв. и 700 паунда. Измамите са извършени в периода 22 юли - 9 август на територията на Павликени, Бяла черква, Велико Търново и Дебелец.

ОД на МВР-Велико Търново

Използвани са познатите вече схеми "пари за операция на близък" и "съдействие на полицията за залавяне на телефонни измамници".

Мъжът е привлечен като обвиняем и му е наложен постоянен арест. Работата по документиране на случая продължава под наблюдението на прокуратурата.