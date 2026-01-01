Френският премиер Себастиен Льокорню определи американската военна операция във Венецуела като "незаконна", а президентът Еманюел Макрон заяви, че не одобрява метода, използван за залавянето на Николас Мадуро, след като правителството беше критикувано, че не е осъдило действията на Вашингтон, предаде Франс прес.

"Всичко в този случай е незаконно. Режимът на Николас Мадуро, изборният цикъл от 2024 г., американската военна операция, която нарушава Устава на ООН", заяви Льокорню пред Националното събрание, призовавайки за "демократичен преход". Според френския премиер той трябва да се базира на управление на опозиционера Едмундо Гонсалес Урутия, който според Париж е бил избран за президент на Венецуела на изборите през 2024 г.

Властите в Каракас обявиха, че вотът е спечелил Мадуро.