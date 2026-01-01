Когато Обединените арабски емирства изтеглиха силите си от Йемен миналата седмица в рамките на определения от Саудитска Арабия краен срок, те оставиха на отдалечения йеменски остров Сокотра също близо 600 туристи, пристигнали там със самолет, но оказали се в невъзможност да отпътуват, предаде Ройтерс.

Работата на основното летище на острова беше спряна на фона на задълбочаващата се криза между ОАЕ и Саудитска Арабия, която прерастна в конфликт на йеменска територия, където двете държави вече подкрепят противоборстващи сили в йеменската гражданска война.

"Никой няма информация и всички просто искат да се върнат към нормалния си живот", заяви Аурелия Крикстапониене, литовка, пристигнала на Сокотра за Нова година. Тя е трябвало да отпътува за Абу Даби в неделя, но сега ще трябва да пътува през Джеда в Саудитска Арабия предвид отслабващия контрол на ОАЕ над острова.

До Сокотра, която се намира на повече от 300 км южно от крайбрежието на Йемен в Аденския залив, можеше да се достигне доскоро само със самолетен полет от ОАЕ. Островът е оазис на спокойствието в сравнение с бушуващия конфликт в Йемен. За туристите той предлага пленителни плажове, както и уникална флора, като например известното драконово дърво.

ОАЕ поеха действителния контрол над Сокотра през 2018 г., когато транспортни самолети на силите на ОАЕ за пръв път кацнаха на острова. Разположените войници и танкове бяха част от опита на Емирствата да разширят влиянието си в региона на протока Баб ел Мандеб между Африканския рог и Арабския полуостров, отбелязва Ройтерс.