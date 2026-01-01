Легендарни приключения и вдъхновяващи истории предстоят в четвъртата седмица на „Треска за Оскари“ по KINO NOVA. В понеделник вечер (21:00 ч.) таксиметров шофьор (Джейми Фокс) ще преживее най-тежката си смяна, когато при него ще се качи хладнокръвен наемен убиец (Том Круз) в екшъна „Съучастник“. По-късно „Белфаст“ (23:30 ч.) ще пренесе публиката в Северна Ирландия – период на тежки социални несгоди, за да разкаже завладяващата история на деветгодишния Бъди.

Във вторник Том Круз влиза в ролята на талантливия, но необуздан състезател Коул Трикъл в екшъна „Дни на грохот“ (21:00 ч.). Той ще трябва да овладее не само машината, но и собственото си его, за да се превърне в истински шампион. Същата вечер предстои и среща с Мики Рурк в „Кечистът“ (23:10 ч.). Застаряващ борец ще се опита да избяга от миналото си и да намери смисъл извън ринга.

Зрителите ще се потопят в света на модата в сряда от 21:00 ч. с Ан Хатауей, Мерил Стрийп и „Дяволът носи Прада“. Вечерта ще продължи в компанията на Бенисио дел Торо, Гейбриъл Бърн, Стивън Болдуин и криминалния трилър с две награди „Оскар“ – „Обичайните заподозрени” (23:10).

Селекцията в „Треска за Оскари“ продължава в четвъртък с комедията „Норбит“ (21:00 ч.). Еди Мърфи ще открие истинската любов, но не и преди да направи поредица от комични грешки. По-късно зрителите ще видят драматичната история на четири сестри по време на гражданската война в лентата „Малки жени“ (23:00 ч.).

Финал на приключението на Билбо Бегинс слага „Хобит: Битката на петте армии“ в петък от 21:00 ч. От 23:50 ч. музика, история и култура ще се преплетат в отличения с награда „Оскар“ за най-добър документален филм за 2021 г. – „Фестивал за душата“.

Археологически реликви ще оживеят в събота вечер с Харисън Форд в ролята на Индиана Джоунс и „Похитителите на изчезналия кивот“ (21:00 ч.). Непоколебимата вяра на една майка ще направи чудеса в драмата „Отвъд надеждата“ (23:20 ч.). В неделя от 21:00 напрежението достига връхната си точка с екшъна „Неудържим“. Финалът на седмицата е запазен за Раян Гослинг и огромната мистерия в „Блейд Рънър 2049“ (23:00 ч.).

В края на „Треска за Оскари“ ще бъде излъчена престижната церемония по връчването на наградите „Оскар“. На 15-и срещу 16-и март ценителите на седмото изкуство ще могат да проследят на живо по KINO NOVA бляскавото събитие. И тази година филмовият канал е подготвил изненади за най-големите фенове на киното. Всяка седмица те ще бъдат предизвикани да се впуснат в игра на Facebook страницата на KINO NOVA , която може да им донесе впечатляващ режисьорски стол или голямата награда – телевизор.

Преживейте „Треска за Оскари" от 2 февруари до 16 март по KINO NOVA.












