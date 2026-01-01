Със заповед на главния секретар на МВР комисар Павел Вълев е преназначен на длъжността началник отдел „Охранителна полиция“ в ОД на МВР-Стара Загора.

Вълев е роден на 5 август 1980 г. Завършил е АМВР, бакалавър „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и Тракийски университет в Стара Загора, магистър по икономика.

ОД на МВР-Стара Загора

Работи в системата на МВР от 2003 година. През годините е заемал различни изпълнителски и ръководни длъжности в структурите на ОД на МВР.

Началник група „Патрулно-постова дейност“ в ОД на МВР е бил от 2017 г. до назначаването му за началник на отдел „Охранителна полиция“ в ОД на МВР. Награждаван е многократно за постигнати високи резултати.