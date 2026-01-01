Полицията в Дулово издирва 39-годишния Ердем Зелкиф Адем от село Руйно, който е в неизвестност от 7 юни. Сигналът за изчезването му е подаден от близките му три дни по-късно, след което незабавно са предприети мащабни издирвателни действия.

По разпореждане на началника на Районното управление в Дулово главен инспектор Ивелин Иванов е създадена организация за провеждане на операцията, като са уведомени и съседните полицейски управления.

В издирването участват служители на полицията, пожарната, горски работници, представители на местната ловна дружинка и доброволци. Претърсването на района е сериозно затруднено от пресечения терен, гъстата растителност и наводнените участъци в местността Аязмото край село Руйно.

Поради наличието на множество пещери в района към екипите са се присъединили и специалисти от „Пещерно спасяване“ – Варна. Вчера е обходен обширен терен, а издирвателните действия са продължили до късно вечерта, но до момента мъжът не е открит.

Ердем Адем е висок около 168 сантиметра, със сини очи и леко пълно телосложение. По данни на близките му той страда от психическо заболяване. При напускането на дома си е бил облечен с дънки, тениска и жълта риза. Според семейството му и преди е напускал дома си, но за значително по-кратки периоди.

Издирването продължава и днес. От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на мъжа, да сигнализират на телефон 112, на телефон (086) 886 323 или в най-близкото поделение на МВР.