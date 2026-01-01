Президентът на САЩ Доналд Тръмп е представен като супергерой в кратка анимация с научнофантастичен сюжет, публикувана от официалния профил на Белия дом в социалната мрежа X.

Видеото започва с кадри от Космоса, където летят два символа, често свързвани с американския президент – червена шапка с надпис „Make America Great Again“ (MAGA) и кенче диетична кола.

След това се появява извънземно същество, представено като заплаха за Земята. Анимацията показва сцени на хаос и паника, преди Тръмп да се появи в Белия дом, придружен от служители на Сикрет сървис и военни.

Видеото представя президента в ролята на герой, който се изправя срещу външна заплаха, като използва елементи от популярната култура – супергеройски образ, научна фантастика и политически символи.

Публикацията предизвика реакции в социалните мрежи, като привърженици на Тръмп я възприеха като демонстрация на силен лидерски образ, докато критици я определиха като необичаен пример за използване на официални канали на държавна институция за политическа комуникация.