Временно ще бъде нарушено водоподаването в пет населени места в община Сливен на 29 юли поради профилактични ремонтни дейности, извършвани от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация – Сливен“.

От 9:00 до 16:30 часа без нормално водоснабдяване ще бъдат селата Божевци, Зайчари, Изгрев, Средорек и Стрелци.

От водоснабдителното дружество призовават жителите на засегнатите населени места предварително да се запасят с необходимите количества вода за периода на прекъсването.

Поради профилактични ремонтни дейности, извършвани от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, през миналата седмица бе нарушено водоподаването в няколко населени места в област Сливен.