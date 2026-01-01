Поради авариен ремонт на бул. „България“ на 15 юли (сряда) ще бъде прекъснато водоподаването в град Летница, информираха от ВиК – Производствено поделение Летница. Съобщението е публикувано на сайта на ВиК АД – Ловеч.

Водата ще бъде спряна утре в 8:30 часа и ще бъде пусната отново след приключване на аварийните дейности.

Водоподаването в Летница беше прекъснато и преди месец – на 16 юни, заради авариен ремонт на улица „Христо Ботев“.

От ВиК - Ловеч съобщават още, че поради профилактика на съоръженията ще бъде спряно водоподаването и в ловешкото село Смочан утре от 9:00 до 17:00 часа.