Лек автомобил и линейка катастрофираха на обходния път на Враца. Инцидентът е възникнал край заведение в близост до врачанския язовир. Вследствие на инцидента има пострадали, съобщиха от Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи.

Линейка се преобърна на софийски булевард, кола я удари и избяга (ВИДЕО)

Катастрофата е станала около 15:00 часа. По първоначални данни възрастно семейство е обядвало в ресторанта. Тръгвайки си от паркинга, шофьорът се е опитал да се включи в натовареното движение по трасето на Е-79, но не е преценил дистанцията и се е ударил в преминаващата линейка.

БГНЕС



Вследствие на удара специализираният автомобил е излязъл от пътното платно и се е озовал в канавката. Ситуацията е особено критична, тъй като екипът на Спешна помощ е транспортирал пациент към столичната болница "Пирогов".

БГНЕС

Пътят е частично отворен в едната лента, съобщават от Агенция пътна инфраструктура на сайта на агенцията. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.