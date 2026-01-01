Какво може да се направи, за да намалеят смъртоносните инциденти на пътя - това е въпросът на дневен ред. МВР вече разпореди засилен контрол, а от АПИ ще спират движението за тежкотоварните камиони в най-натоварените дни. Освен обещани действия от страна на МВР, мерки в момента се готвят и в Министерството на транспорта, като те са в посока Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" да може да ползва информацията, събирана от камерите на ТОЛ управлението. Именно по тези камери идва и последната информация за тежката катастрофа от събота, която отне човешки живот. А именно от ТОЛ управлението са отчели, че въпросният тежкотоварен автомобил е правел чести курсове, без товар, а предното му стъкло не било с необходимата пропускливост. За период от 10 дни тежкотоварният камион е преминал през въпросния участък 81 пъти.

Колкото до проверката на фирмата от страна на "Автомобилна администрация" - няма данни за нарушения. Веднага след инцидента е разпоредена от транспортния министър незабавна инспекция на фирмата превозвач. В позиция на ИААА след запитване на NOVA става ясно, че катастрофиралото превозно средство е с първа регистрация от 18.12.2014 г. Годишният технически преглед на камиона е валиден до 14.08.2026 г., а по време на инцидента товарният автомобил е бил празен.

Данните показват, че фирмата превозвач разполага с общо 72 товарни автомобила, като притежава валиден лиценз до 09.11.2031 г. и валидна финансова стабилност до 30.09.2026 г. Водачът на товарния автомобил притежава валидно свидетелство за управление на МПС, валидна карта за квалификация на водача до 08.10.2026 г. и удостоверение за психологическа годност.

Не са констатирани нарушения, свързани с времената за управление и почивка на водача. При направената справка в системата на ИА „Автомобилна администрация“ за периода от 01.01.2025 г. до 10.07.2026 г. няма регистрирани нарушения на фирмата. Конкретният водач е проверяван 4 пъти, като няма нарушения, посочват от ИААА.

На 10 юли, на 313 км от автомагистрала "Тракия", тежкотоварен камион се врязва в мантинела. Резултатът - един загинал, двама ранени. Една от версиите за инцидента - спукана гума. Три седмици по-рано, на 20 км от мястото, 3 живота бяха погубени при сходен инцидент.

Автомобилните експерти са категорични - отношение има както изправността на превозните средства, така и нивото на пътищата и ограничителните съоръжения.

"Основната причина за такива аварии е спукана предна лява гума. Ако той се върне в неговата посока на движение, няма да има челен удар. Бетоновите ограничения респектират", коментира председателят на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев.

"Грешно се опитват да прехвърлят вината върху тежокотоварния трафик, а не се концентрираме върху инфраструктурата. Моят апел е отново към МРРБ и АПИ. Няма никъде другаде в Европа 99,9% от разделителните системи да бъдат мантинели. Трябва незабавно без обществени поръчки, като извънреден авариен ремонт да се сложат джърсита или мантинели с по-висок клас", заяви Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадали при катастрофи.

И ако тези инциденти вече са част от черната статистика в страната ни, то вчера екип на полицията в Стара Загора попада на тежкотоварен камион със силно износени гуми при рутинна проверка.

"Констатират, че влекачът и ремаркето са с износени гуми. Колегите от гранична полиция не винаги спират превозните средства, тъй като правят контрол на МПС на случаен принцип", заяви комисар Павел Вълов, началник на отдел "Охранителна полиция" в ОДМВР - Стара Загора.

Именно повече проверки и патрули обещаха от МВР. Няколко ведомства готвят и мерки, целящи по-добра координация между системите.

"Най-честите нарушения, констатирани за полугодието, са свързани с технически неизправности на пътно превозно средство. Установени са над 1300 случая, свързани с времето за управление, прекъсванията и почивките на водачите, като също са констатирани над 1300 нарушения", посочват от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"."Говориха, че ще има 100 кантара, вградени в рамки - те трябва да бъдат сложени на правилни места - пред пристанища, зърнобази, пред кариерите. Ето това може да реши МТС и ИААА", заяви Владимир Тодоров.