Народни представители от 7-ото Велико народно събрание, бивши председатели на парламента и народни представители от 52-рото Народно събрание ще участват в кръгла маса „35 години модерна Конституция“.

Форумът ще се проведе на 14 юли 2026 г. от 10.30 ч., вторник, в зала 134 в сградата на парламента на пл. „Княз Александър I“ №1. Кръглата маса ще открие председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

Преди това в 10.00 часа в Мраморното фоайе ще бъде представена изложба, посветена на създаването на Конституцията от 1991 г.

Председателят на парламента Михаела Доцова ще открие експозицията, която включва документи и фотоси от изработването и приемането на основния закон на Република България.