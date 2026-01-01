Министерство на културата информира, че в Търговския регистър вече е вписан новият Съвет на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД.

На своето първо заседание Съветът на директорите избра Иванка Веселинова за председател на Съвета на директорите, а Ия Петкова-Ангелова – за изпълнителен член на Съвета на директорите.

По указания на ръководството на Министерство на културата новият Съвет на директорите започва незабавна работа по разплащането на дължимите трудови възнаграждения на служителите на НДК, както и преодоляване на всички отложени действия, в резултат на забавеното вписване.

Ръководството на Министерство на културата ще изисква от новия Съвет на директорите пълен одит на дружеството, детайлна проверка на дейността, както и финансов анализ за състоянието му.