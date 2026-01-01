Представите за женската красота никога не са били постоянни. През последните два века и половина идеалът непрекъснато се променя – от естествената визия и минималния грим до ерата на пластичната хирургия, социалните мрежи и стремежа към т.нар. „естествено съвършенство“. Макар тенденциите често да се зараждат в Холивуд или сред световните знаменитости, те оказват влияние върху милиони жени по целия свят.

Според пластичните хирурзи д-р Франк Агуло и д-р Рейчъл Мейсън идеалът за красота се движи като махало – от минималистични и естествени черти към силно подчертани и обратно.

От естествената красота до холивудския блясък

През 20-те и 30-те години на ХХ век са модерни тънките вежди, бледата кожа и андрогинният силует. Звезди като Клара Боу и Шърли Темпъл се превръщат в символи на епохата, когато красотата се постига основно с грим, прическа и облекло.

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През 40-те и 50-те години идеалът се променя. Холивуд налага образа на женствеността с пълни устни, извити вежди и фигура тип „пясъчен часовник“. Мерилин Монро и Елизабет Тейлър се превръщат в световни икони на красотата.

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Ерата на индивидуалността

През 60-те и 70-те години Туиги популяризира големите очи, дългите мигли и младежката визия, докато Фара Фосет, Бриджит Бардо и София Лорен налагат естествения тен и обемните прически.

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80-те години са белязани от смел грим, гъсти вежди и фитнес културата. Брук Шийлдс и Мадона показват, че индивидуалният стил може да бъде също толкова важен, колкото и класическата красота.

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През 90-те години на мода е минимализмът и т.нар. „хероин шик“, олицетворяван от Кейт Мос, докато принцеса Даяна се превръща в символ на елегантната и непринудена визия.

Социалните мрежи промениха всичко

Истинската революция настъпва през 2010-те години. Според специалистите социалните мрежи и селфитата стимулират огромното търсене на естетични процедури – филъри, ботокс, оформяне на челюстта и устните. Семейство Кардашиян и Кайли Дженър се превръщат в най-влиятелните лица на тази тенденция.

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Днес обаче посоката отново се променя. Все повече жени предпочитат фини и естествено изглеждащи резултати, а не драматични трансформации. Вместо да копират определена визия, пациентите все по-често търсят процедури, които подчертават собствените им черти.

Според пластичните хирурзи съвременният идеал за красота вече не е свързан с една-единствена визия. Тенденцията е към индивидуалност, дискретни естетични корекции и естествено излъчване – подход, който специалистите определят като новата ера на красотата.