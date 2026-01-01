Два отделни инцидента затрудниха движението по автомагистрала „Тракия“ в понеделник.

Катастрофа в района на 60-ия километър в посока София предизвика сериозно задръстване. По информация на шофьори в района са се образували дълги колони от автомобили. Към момента няма официални данни колко превозни средства са участвали в произшествието и дали има пострадали. Очаква се повече информация от полицията.

Междувременно лек автомобил е изгорял при 345-ия километър на автомагистралата, също в посока София. По първоначална информация при пожара няма пострадали.

Шофьорите, които пътуват по АМ „Тракия“, трябва да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с временната организация на движението в районите на двата инцидента.