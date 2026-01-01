24-годишна жена е задържана след полицейско преследване и самокатастрофа на Околовръстния път в София. Инцидентът е станал малко след 3:00 часа през нощта, предаде NOVA.

Шофьорката не се е подчинила на подаден сигнал за спиране. При проверката тя била тествана с дрегер, който отчел 2,31 промила алкохол в издишания въздух. Подадена е и кръвна проба за химически анализ.

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От полицията уточниха, че след телефонен разговор с баща си, който е политическа фигура, младата жена е отказала да подпише документите по случая. В автомобила е пътувал и 23-годишен руски гражданин. Двамата са с леки наранявания.

Адресът, на който двамата са били преди инцидента, е бил посещаван два пъти от полицейски патрули след сигнали за нарушаване на нощната тишина.