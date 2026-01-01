Задържаха 43-годишен мъж от Разлог, след като бил заловен да шофира лек автомобил „Рено Меган“ в нетрезво състояние. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

61-годишен благоевградчанин седна зад волана с 2,13 промила алкохол

Около 08:15 часа на 2 юли, управляваният от него лек автомобил „Рено Меган“ е спрян на ул. „Цар Самуил“ в Разлог и с техническо средство полицейските служители констатирали, че водачът шофира с наличие на 3,22 промила алкохол в издишания от него въздух.

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Той е със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.