61-годишен благоевградчанин беше задържан да шофира с 2,13 промила алкохол в издишания въздух, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Около 15:40 часа на 26 март полицейски служители от Второ районно управление в Благоевград спрели на бул. „Св. Димитър Солунски“ в Благоевград лек автомобил „Опел Астра“, управляван от 61-годишен благоевградчанин.

При проверка с техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира с 2,13 промила алкохол в издишания от него въздух.

Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.