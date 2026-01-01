Под ръководството на Окръжната прокуратура в Габрово се провежда разследване за отвличане на 47-годишен мъж, съобщиха от обвинението.

По случая се води разследване, което е започнало с разпит на свидетели. Според първоначалната информация на 26 април 2026 г. около 15:30 часа в района на магазин на ул. „Н. Войновски“ в града е бил отвлечен мъж, допълват от прокуратурата.

Неотложните следствени действия са извършени от екип на Районното управление на МВР в Габрово. След разпити на свидетели-очевидци е установено, че деянието е било провокирано от лични подбуди.

Около 20 минути след получаване на сигнала полицейските служители са открили отвлечения в покрайнините на града. Снети са му показания.

Предстои установяване на самоличността на извършителите чрез разпознаване. За изясняване на мотивите ще бъдат назначени видео-техническа експертиза на събраните записи, както и техническа експертиза на иззети мобилни телефони, посочват още от прокуратурата.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжната прокуратура в Гааброво.