Няколкостотин активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа, задържани от израелските власти, бяха отведени в израелското пристанище Ашдод, съобщи ДПА.

Представители на правозащитната организация "Адалах" се срещнаха с задържаните участници в "Глобалната флотилия Сумуд" за правни консултации, съобщи групата. "Адалах" е представлявала активисти в израелски съдилища и преди.

Активистите са били "насилствено отвлечени от международни води и отведени на израелска територия изцяло против волята им", заяви организацията.

Израелският флот спря флотилията през нощта.

"Поредната пиар флотилия приключи. Всички 430 активисти са прехвърлени на израелски кораби и се отправят към Израел, където ще могат да се срещнат с консулските си представители“, заяви израелското Външно министерство в Екс.

Организаторите заявиха, че целта на флотилията е била "да се създаде хуманитарен коридор и да се пробие незаконната обсада на Газа от Израел".

Израелското Външно министерство заяви, че протестната акция "не е нищо друго освен пиар трик в услуга на "Хамас"".

Организаторите на флотилията заявиха в изявление, че активистите ще бъдат отведени в затвора "Кециот" в южната пустиня Негев в Израел. В изявлението се посочва, че адвокатите от "Адалах" няма да могат да се срещнат с тях, докато не пристигнат в "Кециот", предаде Ройтерс.

В предишни случаи международните активисти, заловени в морето, бяха депортирани в родните си страни след престой в израелски арест, припомня ДПА.

Флотилията "Сумуд" миналия четвъртък отплава от турското пристанищно градче Мармарис с повече от 50 кораба, превозващи активисти от 40 държави.

Израел обвинява някои от активистите във връзки с ислямистката военна групировка "Хамас" в Газа.

Правителството на Италия заяви днес, че отношението на Израел към активистите от флотилията, които се опитваха да доставят хуманитарна помощ в Газа, е неприемливо и че ще привика израелския посланик за обяснение, предаде Ройтерс.

В остро формулирано изявление на премиера Джорджа Мелони и външния министър Антонио Таяни се казва, че Италия "изисква извинение за отношението" към активистите и за "пълното неуважение" към исканията на италианското правителство.