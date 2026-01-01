Полемиката около текста на песента, която донесе историческа победа на България на „Евровизия“, продължава. Новият нюанс в нея идва от позицията на архимандрит Никанор (Мишков), игумен на манастира над брезнишкото село Гигинци.

Дара беше обвинена в сатанизъм поради строфи в песента от типа "Аз съм ангел, аз съм демон, аз съм луда без причина…" Арх. Пламен Мирянов например видя в текста "дъното на обезродяването и опит за поредното обезличаване на нашата християнска православна идентичност".

Кой е Архимандрит Никанор

Архимандрит Никанор (Мишков) беше наказан през 2025 г. с пълно запрещение от свещенослужение за 15 дни заради „неизпълнение или немарливо изпълнение на църковните правила, разпорежданията на настоящия Устав, служебните задължения или законните разпореждания на църковната власт“.

Дни след избора на Даниил игуменът на Църногорския манастир подаде оставка заради позицията на новия патриарх на Българската православна църква за войната в Украйна и отношението му към Вселенския патриарх Вартоломей. Патриарх Даниил не я прие и поиска разговор, след който остана на служба в храма.

Позицията на архимандрит Никанор

Позицията на архимандрит Никанор е озаглавена с въпроса готова ли е църквата ни да се откаже от парите на „сатанистите“? И в нея се казва:

“Който православен християнин е харесал демоничната песен чрез гласуване с SMS или по друг начин, или е оставил положителен коментар под приветствието на митр. Наум, или другаде е изразил съгласие с демоничната песен, или дори само в мисълта си се е съгласил с нея или с хора, които я одобряват – той трябва да изповяда този грях в светото тайнство Изповед (Покаяние) и да се покае за него, а именно, че по какъвто и да е начин е изразил съчувствие или съгласие с демоничното произведение. За да може грехът да му бъде простен от Бога чрез разрешителната молитва на свещеника, и за да може християнинът да няма проблем, когато един ден душата му отиде на частния Божий съд (Евр. 9:27) – въздушните Митарства. Защото ако този грях остане неизповядан, то когато душата отиде на Митарствата, демоните по право могат да кажат, че тази душа е тяхна, понеже е слушала и одобрявала тяхното произведение – демоничната песен; и за такава душа ще е много страшно и много мъчно да се измъкне от ноктите на демоните, които тогава не прикрито (както сега в демоничната песен), а открито ще искат да грабнат душата и да я завлекат в огнената геена за вечни мъчения.”

Това, както и много друго с подобно съдържание по този и други сходни поводи е написала ръка, която всеки месец доволно се подписва в митрополитската ведомост, взимайки парите на същите тези непокаяли се “сатанисти” на снимките, за да си осигури безгрижно и безметежно съществуване на техен гръб, както и достатъчно свободно време, за да търси и намери подходящите думи и изрази да ги клейми и анатемосва.

Народът го е казал с далеч по-простите думи: “храни куче да те лае!”. И хапе, понякога.

Наистина се учудвам на наивността и почти овчедушното търпение на “сатанистите”, които си плащат, за да бъдат сочени с пръст и заклеймявани. А скоро и децата им да бъдат учени още от малки в училище да правят същото!

Удивлявам се, разбира се, и на наглото безочие на “богоугодните праведници” - на групичката фанатици, някои от които облечени в расо, които се конкурират за едни и същи пациенти. С какви очи тези, последните, взимат парите на непокаяните сатанисти, сякаш те - парите им, за разлика от хората, са благословени и благодатни, и с каква съвест застават да служат в близо 1000-та църковни и манастирски храма, ремонтирани пак с парите на европейските “сатанисти”…?

Интересно е, че те не само не се успокоиха през последните дни, а още по-злостно нападнаха достойни митрополити на БПЦ в лицето на Западноевропейски Антоний и Русенски Наум.

Кметът би ли се осмелил да разкрие публично защо тържеството в чест на победителката в музикалното състезание не се състоя където беше първоначално запланувано - пред храм паметника “Александър Невски”, който е символът на София?

На Сатаната ли служат премиерът Радев, шефката на БНТ Милотинова, министрите и отговорните служители, които ще организират провеждането на музикалния конкурс в България през следващата година?

Ще дочака ли българското общество официална позиция от БПЦ във връзка с тежката съблазън, излязла от нейни служители, и мултиплицирана от безсъвестни пропагандисти и лекомислени хора, или ще предпочете да си отглежда змия в пазвата?"

Русенският митрополит Наум също реагира позитивно за победата на Бъолгария в песенния конкурс. Той поздрави изпълнителката, като написа в социалните мрежи: "Честита победа на България в действителността на световната конкуренция, въпреки българската завистливост и злонамереност към успешните хора! Българи, научете се да се радвате на постиженията на своите сънародници, вместо да ги хейтвате и да им завиждате!".