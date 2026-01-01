Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участва в заседанията на Военните комитети на Европейския съюз и НАТО, които се провеждат в Брюксел, Белгия.

Сесията започва днес, 19 май, със заседанието на най-висшия военен орган на НАТО. Включени са теми, свързани с потенциала на Алианса за гарантиране отбраната и повишаване способността за водене на бойни действия на НАТО в условията на драстично влошена среда за сигурност в глобален мащаб. Акцент ще бъде поставен върху инициативите, изследващи прилагането на иновативни подходи и интегрирането на нововъзникващи технологии за повишаване на военната ефективност на съюзниците. Изпълнението на Целите за способности 2025 по Процеса на отбранително планиране на Алианса и адаптацията на отбранителната индустрия също ще бъде тема в планираните дискусии.

Заседанието се провежда малко повече от месец преди Срещата на върха на НАТО в Анкара и ще предостави военна експертиза, необходима за последващите политически решения по конкретните ангажименти за утвърждаването на един по-силен и единен Алианс.

В дневния ред са включени също представяне на визиите на двамата стратегически командири – по операциите и по трансформацията, работна среща на Съвета НАТО-Украйна и сесия, посветена на сътрудничеството между Алианса и ЕС, продължаване на работата по специфични за двата съюза области и готовността на съюзниците за възпиране и отбрана.

На 20 май в програмата на заседанието на Военния комитет на ЕС началниците на отбраната на страните членки ще разгледат актуални въпроси от дневния ред на Общата политика за сигурност и отбрана на съюза. Те ще представят своите виждания за нивото на амбиция на ЕС и Стратегията за сигурност на съюза. Особено внимание ще бъде отделено на взаимното допълване между Евросъюза и НАТО.

В рамките на форума ще се проведе и дискусия за по-нататъшната подкрепа от ЕС към Въоръжените сили на Украйна, ролята на военната мисия в помощ на държавата и решимостта на съюза за нейното продължаване.