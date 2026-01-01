Издирваният от четири дни мъж от маданското село Средногорци е намерен мъртъв, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

56-годишният Силви Тахиров е открит до речното корито край селото в района на игрището.

Той бе в неизвестност от 16 май, а в търсенето му се включиха полицаи, доброволци и два дрона.

На мястото, където е намерено тялото, се извършва оглед, а причините за смъртта ще се изяснят след аутопсията, уточниха от полицията.