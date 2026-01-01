С 60-метров червен килим София ще посрещне победителя в Евровизия 2026 DARA. „Червеният килим е задължителен, за да отпразнуваме подобаващо вече с много по-широка публика нейното постижение“, заяви столичният кмет Васил Терзиев.

Столичната община и Българската национална телевизия канят жителите и гостите на София на открито градско парти, с което заедно да отпразнуваме победата, която DARA донесе на България на конкурса „Евровизия 2026“. Събитието ще се проведе днес, 19 май, от 18:00 ч. на площад „Княз Александър I“.

Феновете могат да приветстват DARA на едно незабравимо „Bangaranga“ парти в центъра на София.

Васил Терзиев подчерта, че подобни моменти са не само празник, а отношение към таланта и усилието. По думите му градът има амбицията да реагира бързо и достойно при големи културни поводи и да ги превръща в общо преживяване. „Трудно е, но ние се стремим да вдигаме нивото в това отношение и да можем да реагираме бързо на подобни събития“, посочи той.

Кметът определи организацията като част от по-голямата визия за София като уверен европейски град, способен да бъде домакин на събития от световна величина. В този контекст той коментира и възможното домакинство на Евровизия 2027 с оптимизъм: „Не само, че София ще бъде готова, а и ще се справи чудесно.“

Програмата на голямото DARA PARTY започва точно в 18:00 ч., a oт 18:45 ч. БНТ ще излъчва на живо. Сигналът ще бъде подаван и към Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), откъдето може да бъде използван и през вътрешния международен видеообмен.

Водеща на музикалното събитие ще бъде Боряна Граматикова – ръководител на българската делегацията на „Евровизия 2026“ и водеща на предаването „Отблизо“ по БНТ 1.

За атмосферата под открито небе ще се погрижат диджеите THEO, Teddy Georgo и Diass, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на DARA, видеоклипове на звездата и вълнуващи кадри. Празникът е двоен, тъй като DARA отбелязва и 10 години на сцена. На видеостените ще си припомним моменти от нейния извървян творчески път до днес, както и безапелационната ѝ победа във Виена. Кулминацията на вечерта, естествено, ще е моментът, когато на сцената ще излезе самата DARA! Заедно ще си припомним и емоционалния момент, в който обявяват България за победител на „Евровизия 2026“, а за финал на вечерта DARA ще изпълни на живо за публиката триумфалната си песен „Bangaranga“.

Като обществена медия, член на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), единствено Българската национална телевизия има право да участва в песенния конкурс "Евровизия", излъчвайки официално български представител в него.

Мерки за сигурност и организация

Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове, разположени на:

- на бул. „Цар Освободител“ откъм пл. “ Александър Буров”

- на площад „Желю Желев“ – от източната и западната страна на Националната художествена галерия;

- на бул. „Цар Освободител“ преди кръстовището с ул. „Бенковски“;

- на ул. „Княз Александър I“ при кръстовището с ул. „Съборна“ и при Градската градина.

Няма да бъдат допускани граждани във видимо неадекватно или нетрезво състояние, както и носещи огнестрелно оръжие, опасни предмети, пиротехника или летящи фенери. Няма да се разрешава снимане с дронове.

За реда ще следят служители на СДВР.

Временна организация на движението

Във връзка с изграждането на сцената и провеждането на концерта се въвежда временна организация на движението в централната градска част.

Забранява се престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите с пропуск обслужващи техническите съоръжения, както

От 15:00 ч. на 18.05.2026 г. до 07:00 часа на 20.05.2026 г.:

· на площад „Княз Александър І”;

· на ул. „Дякон Игнатий” в участъка между бул. „Цар Освободител” и ул. „Аксаков”;

· крайна дясна лента на южното пътно платно на бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Кн. Александър I” и ул. „Дякон Игнатий“ (от страната на паркинга на пл. „Кн. Александър I”).

От 12.00 часа на 19.05.2026 г. до приключване на събитието се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки, с изключение на превозните средства със специален режим на движение и автомобилите с пропуск обслужващи техническите съоръжения, както следва:

· по бул. „Цар Освободител” в участъка между бул. „Дондуков” и ул. „Г. С. Раковски”;

· по ул. „Аксаков” в участъка между ул. „Георги С. Раковски” и ул. „Дякон Игнатий”;

· по ул. „Георги Бенковски” в участъка между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”;

От 16:00 часа на 19.05.226 г. до приключване на концерта се забранява влизане на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Георги С. Раковски“, като не се спира движението по ул. „Георги С. Раковски“.