Албански студенти в Северна Македония протестираха в центъра на Скопие с искане изпитът за адвокатска колегия да може да се полага на майчиния им език.

Протестът бе организиран под мотото „Обединете се със студентите – всички с един глас“, като организаторите подчертаха, че целта им е да се защити правото на използване на албански език в професионалните изпити. Освен плакати с послания за спазване на Закона за езиците, студентите носеха албански знамена, бяха забелязани и знамена на Съединените американски щати.

Протестното шествие започна от площада при входа на Скопската чаршия, премина през Каменния мост над река Вардар и централния площад „Македония“ и завърши пред сградата на Министерството на правосъдието. Управляващата албанска партия ВЛЕН (Vredi) обвини опозиционния Демократичен съюз за интеграция (DUI), че стои зад протестите и използва студентите с цел завръщане на власт.

Това е вторият протест на албански студенти в РСМ с искане изпитът за адвокатска колегия да се полага на албански език. Първият се проведе на 6 април.