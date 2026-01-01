Заловиха 36-годишен мъж за притежание и разпространение на дрога в Разградско, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Разград

Мъжът е хванат след операция. Извършени са претърсвания на два автомобила, както и имот в Ясеновец, ползвани от него.

В едната от колите и в къщата са намерени над 27 грама метамфетамин. Случаят е докладван на окръжен прокурор. Води се разследване.

Предстои повдигане на обвинения за държане и разпространение на наркотични вещества.