Заловиха 36-годишен мъж за притежание и разпространение на дрога в Разградско, съобщиха от полицията.
ОД на МВР-Разград
Мъжът е хванат след операция. Извършени са претърсвания на два автомобила, както и имот в Ясеновец, ползвани от него.
В едната от колите и в къщата са намерени над 27 грама метамфетамин. Случаят е докладван на окръжен прокурор. Води се разследване.
Предстои повдигане на обвинения за държане и разпространение на наркотични вещества.