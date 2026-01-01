Заловиха мъж, отглеждал марихуана в домашна оранжерия, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Варна

На 29 апри ле проведена операция. Извършена е проверка на имот в околностите на града, обитаван от 46-годишен варненец.

В къщата е открита оранжерията, оборудвана със система за контрол на влажността и температурата, вентилация и отглеждани 418 растения в различен стадий на растеж.

ОД на МВР-Варна

Намерена е и суха тревиста маса - около 7 кг и боеприпаси. Криминално проявеният мъж е задържан. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

Припомняме, че от началото на календарната година, това е третата оранжерия за наркотични вещества, която варненските полицаи разбиха.