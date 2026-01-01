Дънди е големият победител в „Като две капки вода“ Сезона-Слънце.

Той обяви, че ще дари наградата, за да помогне на Боян Христов, което е болно от рак.

"Не мога да го осъзная това. Магията на това шоу. Не знаех дали ще го направя, но ще го направя и за първи път ще бъда истински сериозен. Това е вторият лайф, който аз печеля. Във всеки един лайф се печели награда и я даряваш. В случая тази кола, която спечелих, възнамерявам да я дам на Боян Христов", каза той.

Зрителите класираха на второ място Емилия, а на трето Иво Димчев.

Емилия подкрепи Дънди и заяви, че той заслужава победата. "Благодаря за всички приятели, които спечелих. Благодаря на Кики и Маги, че ме поканиха", каза тя.

Хиляди зрители, бурни аплодисменти и много емоции бележат епичния финал в „Арена 8888 София“. Спектакълът започна с поздрав към DARA за победата ѝ на Евровизия 2026, а първите изпълнения на сцената донесоха сълзи, овации и силни реакции от публиката.

Първа на сцената излезе Весела Бабинова, която влезе в ролята на Лейди Гага. Тя беше емоционална и през сълзи благодари за трите месеца в предаването.

Втора беше Пламена, която изпълни по невероятен начин песента на Лили Иванова "Камино" и изправи цялата публика.

dariknews.bg

Израсналият в домове Виктор като Джеймс Браун също не остави публиката безразлична, а той самият благодари от сърце за огромната подкрепата. И призова хората, които обичат да пеят, да не се отказват от мечтите си и да се включат в "Пееш или лъжеш".

dariknews.bg

Симона, превъплътена в Кристина Агилера, изпя болката от загубата на любим човек с невероятното си изпълнение на Heart. Гласът ѝ не трепна, въпреки че се появи на сцената, спусната с люлка от 30 метра височина.

В паузата думата имаше Владо Михайлов, който демонстрира завидните си музикални способности с песента си "Луд по теб" и направи премиера на "Тяло".

След рекламите нова енергия на шоуто даде Борис като Елвис Пресли.

dariknews.bg

Дънди буквално взриви публиката с песента Highway to hell. Дълго след изпълнението му имаше бурни аплодисменти.



Всички участници ще се борят за победата на големия финал на „Като две капки вода“

12 хиляди души в залата пяха с пълно гърло и с Иво Димчев като Васил Найденов в изпълнението на песента "Сбогом, моя любов".

За последното си превъплъщение в Капките горещата Алекс Раева избра да се представи като Мадона, която по думите й с темперамента си олицетворява нея самата.

Емилия изпълни песента на великата Паша Христова "Една българска роза", с което закри изпълненията на сцената на деветимата участници.

Първите четирима във временното класиране - Емилия, Алекс Раева, Иво Димчев и Даниел Пеев-Дънди, стартират финалната вечер с две точки преднина, а останалите петима започват от нулата.

dariknews.bg

Малко преди големия финал част от участниците в "Като две капки вода" споделиха в ефира на "На кафе" по NOVA емоциите, през които са преминали по време на месеци подготовка, преобразявания и незабравими изпълнения на сцената на шоуто.

„Как минаха тези три месеца, аз дори не разбрах... Шоуто така те увлича, че забравяш за всичко останало. Не съм очаквал, че ще вляза в тази вихрушка и мисля, че много трудно може човек да излезе от нея. Притеснен съм за финала, но в рамките на нормалното. Ентусиазирано ми е и искам да стане хубаво“, сподели емоциите си Дънди.

„Подгрявам DARA преди Евровизия“, разкри Алекс Раева, на която Бутонът на късмета отреди да изпълни песента Bangaranga, с която България спечели юбилейното 70-о издание на песенния конкурс. „Всеки от образите в „Капките“ ще остави траен отпечатък у мен. Всеки носи толкова различност от моето амплоа. Като започнем от Катя Филипова – първото бавно парче, което силно изживях „Незабрава“. След това Иво Димчев с емблематичното за него парче „Баница“. The Cranberries разбира се, с което преживях скъпи за мен спомени и много зрителите се припознаха в нея. Беше невероятно преживяване. Според мен никой от нас не видя в другите конкуренция. Поне така аз го чувствах. Все едно създавахме спектакъл и всеки даваше част от себе си за него. Всеки е имал и слаб и силен лайв, но като цяло за всички това беше един адски успешен момент в кариерата", сподели още Раева.

„Вълнувам се силно от последния лайв, който предстои, защото не съм заставала пред толкова много публика. Нямам търпение да видя какво ще стане. Всички искаме да се раздадем максимално и мисля, че ще бъде много яко, защото сме си избрали страхотни песни“, каза Весела Бабинова.

„Емоцията „Като две капки вода“ вече приключва за нас. Идва нейният край, но мен вероятно ще ме държи до края на живота ми. Защото е нещо, което не се случва на всеки и ти оставя един невидим белег“, допълни Виктор.

„Още не мога дори да си представя големия финал на „Капките“, за да имам време да се притесня. Когато се изправя пред тези 15 хиляди човека, сигурно ще се притесня ужасно много. Но се надявам това да не ми попречи да ги забавлявам“, споделя Иво Димчев.

Кой ще спечели зрителския вот и ще грабне титлата в Сезона-Слънце – зрителите ще разберат тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.