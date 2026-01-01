Пожар горя в цех за билки в Боров дол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

На 15 май 2026 г. в 18,09 часа, в пожарната в Твърдица, е постъпил сигнал за пожар в цех за билки, намиращ се в село Боров дол.

Произшествието е ликвидирано в 19,40 часа от един на РСПБЗН-Твърдица и един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма.

Причинени са щети по покривната конструкция и два вентилатора за влага. Спасени са две сгради, 500 кг. билки и оборудване.

Причината за пожара е строителна неизправност - необезопасен комин на котел за сушене на билки.