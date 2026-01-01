Нидерландският круизен кораб Hondius пристигна в пристанището на Ротердам, след като на борда му бяха установени случаи на заразяване с хантавирус — рядко, но потенциално опасно инфекциозно заболяване, предавано основно чрез гризачи.

Според информацията корабът е плавал от Тенерифе, където пътниците са били свалени като предпазна мярка. На борда е останал само екипажът, който ще бъде поставен под карантина, докато здравните власти извършват проверки и наблюдение.

Очаква се корабът да премине през пълна дезинфекция, включително обработка на каютите, общите помещения и техническите части на плавателния съд. Специалисти проверяват и възможното наличие на гризачи, които са основният преносител на вируса.

Хантавирусите представляват група вируси, които могат да причинят тежки заболявания при хората. Заразяването обикновено става чрез вдишване на частици от урина, изпражнения или слюнка на заразени гризачи. По-рядко инфекцията може да се предаде чрез ухапване или контакт със замърсени повърхности.

Симптомите често започват с висока температура, главоболие, мускулни болки и отпадналост, но в по-тежки случаи могат да се развият сериозни белодробни или бъбречни усложнения. Заболяването не се разпространява лесно между хората, което намалява риска от мащабна епидемия.

Засега властите не съобщават колко точно души са заразени, нито дали има тежки случаи сред екипажа или пътниците. Нидерландските здравни служби продължават разследването, за да установят как е възникнала заразата на борда.

Корабът Hondius е известен с полярните и експедиционните си круизи до Арктика и Антарктика и плава под нидерландски флаг.