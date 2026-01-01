Трима души са загинали, а други трима са се заразили при предполагаема епидемия от хантавирус на борда на малък круизен кораб в Атлантическия океан, съобщи Световната здравна организация (СЗО) днес.

Изследванията показват, че хантавирусите съществуват от векове, като огнища са документирани в Азия и Европа. В Източното полукълбо те са свързани с хеморагична треска и бъбречна недостатъчност. Едва в началото на 90-те години на XX век в югозападните части на САЩ е установена нова група хантавируси, които причиняват остро респираторно заболяване, известно днес като хантавирусен белодробен синдром.

Заболяването привлече медийно внимание миналата година, след като съпругата на покойния актьор Джийн Хекман - Бетси Аракава - почина от инфекция с хантавирус в Ню Мексико.

Вирусът се предава от гризачи, по-рядко – между хора

Хантавирусът се разпространява основно чрез контакт с гризачи или с тяхната урина, слюнка или изпражнения, особено когато части от тях попаднат във въздуха, създавайки риск от вдишване. Хората обикновено са изложени на риск около домовете си, в хижи или навеси, особено при почистване на затворени пространства с лоша вентилация или при посещение на места с наличие на миши изпражнения.

Според Световната здравна организация, макар и рядко, хантавирусите могат да се предават и директно между хора.

Лекар от Индийската здравна служба първи забелязва модел на смъртни случаи сред млади пациенти, посочва пред AP пулмологът Мишел Харкинс от Университета в Ню Мексико, която от години изследва заболяването.

Симптоми

Инфекцията може бързо да прогресира и да стане животозастрашаваща. Според експертите тя започва със симптоми като температура, втрисане, мускулни болки и евентуално главоболие.

„В ранната фаза на заболяването на практика не може да се направи разлика между хантавирус и грип“, казва д-р Соня Бартоломе от Медицинския център „Ю Ти Саутуестърн“ в Далас.

Симптомите на хантавирусния белодробен синдром обикновено се появяват между една и осем седмици след контакт със заразен гризач. С напредването на инфекцията пациентите могат да изпитат стягане в гърдите, тъй като белите дробове се пълнят с течност.

Другият синдром, причинен от хантавирус - хеморагична треска с бъбречен синдром - обикновено се развива в рамките на една до две седмици след заразяване.

Смъртността варира според конкретния вирус. Според данни на щатския Център за контрол и превенция на заболяванията хантавирусният белодробен синдром е фатален при около 35% от заразените, докато смъртността при хеморагичната треска с бъбречен синдром варира между 1% и 15%.

Има ли лечение?

Няма специфично лечение или ваксина, но ранната медицинска помощ увеличава шансовете за оцеляване.

При някои хора заболяването протича леко, а при други тежко. Според Харкинс за вируса все още не се знае много. Тя и други учени проследяват как болните развиват антитела с надеждата да открият лечение.

„Има много неизвестни“, казва тя, като подчертава, че гризачите са основният източник на зараза.

Най-добрият начин за предпазване е да се минимизира контактът с гризачи и техните изпражнения. Препоръчва се използването на защитни ръкавици и разтвор с белина при почистване. Здравните експерти предупреждават да не се метe и да не се използва прахосмукачка, тъй като това може да разнесе вирусни частици във въздуха.