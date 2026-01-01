Фондация „Академия Аскеер“ връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Събитието се проведе в театър „Българска армия“ навръх 24 май.

Наградите „Аскеер” са единствени по рода си театрални награди в България, при които отличията се дават „от артисти – за артисти“ и всяко от тях е професионален и естетически избор на хора, правещи театър.

Единадесетте спектаклови категории на „Аскеер 2026” включват представленията и техните творци с осъществена премиера в периода от 1 април 2025 г. до 31 март 2026 г.

Спектакълът „Влюбеният дирижабъл“ получи отличието за най-добро представление. Призът за режисура беше присъден на Зафир Раджаб.

Теодор Кисьов беше отличен като изгряваща звезда. Наградите за поддържащи роли получиха Мария Сотирова и Алексей Кожухаров, а при водещите роли бяха отличени Елена Телбис, Атанас Атанасов и Ивайло Христов.

Телбис спечели и в категорията „Съвременна българска драматургия“. Статуетките за сценография, костюмография и театрална музика отидоха съответно при Никол Трендафилова, Марина Райчинова и Петя Диманова.

Явор Бахаров получи наградата за моноспектакъла „Трима крале“.

Милен Миланов и Нина Пашова бяха удостоени с „Аскеер“ за творческа чест.

Тази година „Академия Аскеер“ награди с почетен „Аскеер“ сценографа Младен Младенов, а с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство беше удостоена актрисата Мария Стефанова, която има повече от 50 роли в киното и телевизията, а сред филмови ѝ участия се отличават „Всичко е любов“, „Вчера“, „Равновесие“, „Баш майсторът началник“ и „Златният век".