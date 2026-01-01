Организаторите на „Шествие за семейството 2026“ заявиха, че княгиня Калина Сакскобургготска не е била канена да участва в представителна роля на събитието и не е водила шествието.

По думите им, появата ѝ в предната част на колоната е била нейно лично решение и не е била съгласувана с организационния екип. От организациите уточняват, че представители на екипа са я помолили няколко пъти да застане зад Гвардейския представителен духов оркестър, като това е станало още в първите стотина метра от маршрута.

„Категорично заявяваме, че княгиня Калина не е била канена от организаторите да води шествието, нито ѝ е била възлагана подобна представителна роля“, се посочва в позицията.

„Шествие за семейството“ премина през центъра на София (ГАЛЕРИЯ)

Организаторите подчертават, че „Шествие за семейството“ е мащабно гражданско събитие, което ежегодно събира хиляди участници от цялата страна, и че при подобни прояви не е възможно да се носи отговорност за всяко индивидуално действие на присъстващите.

В становището се изразява съжаление, че общественото внимание е било насочено към отделни моменти от събитието, вместо към основните му послания – подкрепата за българското семейство, демографското бъдеще на страната, християнските ценности и грижата за децата.

„Шествието за семейството“ премина по улиците на София (СНИМКИ)

Организаторите посочват още, че по време на шествието не са били отправяни призиви за омраза, не са били допускани агресивни действия и не е било насърчавано противопоставяне между хората. Според тях събитието е преминало в мирна и позитивна атмосфера.

В заключение те благодарят на семействата, доброволците, духовниците и всички участници, които са се включили в „Шествие за семейството 2026“.

Припомняме, че в събота, 13 юни, през центъра на София премина „Шествие за семейството“. След шествието се проведе концерт, посветен на „Месеца на семейството“. Събитието съвпадна със „София Прайд“.