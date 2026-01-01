Словашкият премиер Роберт Фицо посрещна днес индийския премиер Нарендра Моди в Братислава, предаде словашката агенция ТАСР.

Това е първото официално посещение на индийски министър-председател в Словакия. Двамата лидери ще проведат двустранни разговори, като се очаква да подпишат и няколко споразумения и меморандума за разбирателство.

"Политическият диалог, икономическото сътрудничество и приятелството между нашите народи достигнаха най-високото си ниво, откакто Словакия получи независимост. По време на срещата премиерите ще обсъдят по-нататъшното развитие на двустранните отношения между Словакия и Индия, както и възможността за издигане на сътрудничеството до стратегическо партньорство", съобщиха от правителствената служба.

По време на визитата Моди ще се срещне и със словашкия президент Петер Пелегрини. Сред основните теми на разговорите ще бъдат търговията и инвестициите. През 2025 г. двустранният стокообмен между Словакия и Индия достигна 1,6 милиарда евро.

От президентската администрация съобщиха още, че след посещението си в Словакия Моди ще отпътува директно за Франция, където ще участва в срещата на върха на Г-7. Словакия е единствената държава от Централна Европа, включена в европейската му обиколка.

Бившият министър на международните отношения и външнополитически анализатор Павол Демеш определи визитата като кулминация на повече от три десетилетия развитие на отношенията между независима Словакия и Индия. Според него посещението на премиера на най-многолюдната страна в света е и възможност Словакия да се утвърди сред държавите, които искат да бъдат част от разширяващото се партньорство между Европа и Индия.