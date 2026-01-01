Индийският премиер Нарендра Моди заяви, че е важно правителството да предпази хората от засилващите се последици от конфликта в Близкия изток и призова за прилагането на мерки за укрепване на икономиката като разумното използване на гориво, отлагане на покупките на злато и пътуванията в чужбина и др., предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ.

Моди се обърна към участниците в митинг на оглавяваната от него Индийска народна партия ("Бхаратия Джаната", ИНП) в град Хайдерабад с призива по-често да използват обществения транспорт и да преминат в режим на дистанционна работа, докато продължава кризата в Близкия изток.

Индийският лидер също така отбеляза, че е важно да се спестява чуждестранна валута и призова гражданите да не купуват злато, както и да се въздържат от пътувания зад граница.

"Трябва да по всякакъв възможен начин да пестим чуждестранна валута", призова Моди и добави, че конфликтът в Близкия изток е довел до значително повишаване на цените на бензина и торовете.

Когато веригата на доставки е под натиск, трудностите се увеличават въпреки многобройните мерки, предприети от правителството. "Ето защо по време на една глобална криза трябва да поставяме интересите на страната над всичко останало", продължи Моди.

"По време на пандемията от коронавирус започнахме да работим от вкъщи, провеждахме виртуални срещи и видеоконференции, използвахме и много други методи. Привикнахме към тях. Сега е наложително да възобновим тези практики", посочи индийският лидер.

Той призова за ограничаване на консумацията на растително масло, по-малко използване на химични торове, насърчаване на екологичното земеделие и на вътрешното производство, за да може Индия да стане самодостатъчна.