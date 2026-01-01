Нови осем случая на морбили са регистрирани в Ловешка област, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Пет от тях са в Угърчин, два – в луковитското село Бежаново, и един – в ловешкото село Славяни. Контактните лица са издирени, в заразните огнища са предприети необходимите противоепидемични мерки.

И за трите населени места това са поредни случаи на болестта.

Първият установен заразен с морбили за Ловешка област беше на 27 март.