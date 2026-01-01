Общо 16 нови случая на морбили са регистрирани в страната, а заболелите вече са 191 души, показват данните към 27 април, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването (МЗ). Осем от новите случаи са в Плевен, шест - във Враца, и още два в Ловеч. Всички новорегистрирани са лица на възраст от 0 до 50 г.

Морбили продължава да се разпространява – нови случаи в четири области у нас

От началото на разпространението на морбили в страната са приложени над 20 хиляди ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

Причинителят на морбили е силно заразен, припомнят от платформата "Плюс мен", създадена от МЗ с цел популяризиране на ваксините и ползите от тях. При близък контакт с човек, заразен с морбили, да се потърси медицинска помощ незабавно, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-рия час от контакта, ако е необходимо. Още по-внимателни да бъдат хората, ако не са ваксинирани или преболедували морбили, ако е налична бременност, ако има отслабена имунна система или са с бебе, призоваха от платформата.

На 19 март здравното министерство съобщи за първите осем случая на морбили, потвърдени в община Бяла Слатина, област Враца. Тогава беше разпоредена извънредна имунизация срещу морбили на всички деца с пропуснати ваксини.