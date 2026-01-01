Оставиха в ареста мъжа, обвинен за убийството на жена край котленско село.

Съдебният състав е уважил искането на прокуратурата и е оставил в ареста мъж, привлечен като обвиняем за тежко умишлено престъпление по Наказателния кодекс.

Според обвинението на 5 юни в землището на община Сливен той умишлено е умъртвил 30-годишна жена. За престъплението законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 10 до 20 години.

Полицията задържа 26-годишен мъж за убийството на жена край котленско село

Определението на съда подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Бургас в тридневен срок. По-рано от Окръжната прокуратура в Сливен съобщиха, че са внесли искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемия.

По данни на обвинението тялото на жена е било открито на 5 юни на път в района на кръстовището „Петолъчката“ край котленското село Мокрен. Според събраните до момента доказателства причината за смъртта е удушаване.

Мъжът е обвинен за умишленото убийство, като по информация на Областната дирекция на МВР в Сливен той е на 26 години и е от село Пъдарево.