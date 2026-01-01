Верижна катастрофа с три автомобила е станала на пътя от бургаския квартал "Сарафово" - в посока Бургас.

Четирима души са пострадали и са откарани в болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Катастрофата предизвика километрично задръстване, като движението затруднено и в двете платна в посока Бургас.

На място са екипи униформени, които регулират движението. Автомобилите, участвали в инцидента, все още не са преместени от пътното платно.

Препоръчва се на водачите да карат с повишено внимание.