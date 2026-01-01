Горски пожар в района на солунското предградие Пилея наложи частична евакуация на населението, докато при отделен инцидент в град Волос 65-годишен мъж загина, след като пожар унищожи дома му, съобщи „Катимерини“.

Пожарът край Солун е избухнал малко преди 17:00 ч. местно време в район с ниска растителност. Властите изпратиха две предупредителни съобщения чрез европейската система за спешни известия 112 с призив към жителите да напуснат застрашените зони.

В гасенето участват 27 пожарникари с 12 противопожарни автомобила, доброволци, два самолета и четири хеликоптера.

При отделен инцидент във Волос пожар избухна малко преди 1:00 ч. през нощта в еднофамилна къща в жилищен квартал близо до центъра на града. След овладяването на пламъците пожарникарите откриха тялото на 65-годишен мъж, който по първоначална информация е живеел сам.

В спасителната операция са участвали 14 пожарникари с четири противопожарни автомобила, както и екипи на полицията и спешната медицинска помощ.

Предстои съдебномедицинска експертиза, която да установи точната причина за смъртта и дали тя е настъпила вследствие на пожара, вдишване на дим или по друга причина. Причините за възникването на пожара се разследват от противопожарната служба във Волос.