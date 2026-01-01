Трима души, сред които и дете, загинаха, а още шестима, сред които две деца, са ранени при катастрофа на магистрала „Марица", съобщиха от сектор „Пътна полиция" на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Инцiдентът е станал на територията на община Харманли в посока Турция след 20:00 часа.

Тежка катастрофа със загинал и много ранени на АМ „Хемус”, сред тях и дете на 3 г.

По първаначални данни два леки автомобила с германска регистрация са се движили в пакет близо един до друг по думи на очевидци. Колите са се ударили една в друга и са излезли от пътното платно в канавката. Образувно е досъдебно производство, което ще изяснява причините за тежкото произшествие, допълнха от „Пътна полиция".

Още една жертва на пътя бе регистрирна днес в област Хасково. Велосипедист е загинал при пътен инцидент в 1:20 часа след полунощ, след като е бил ударен от кола в района на птицекомбината край Хасково, допълниха от полицията.