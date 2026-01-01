При тежка катастрофа тази нощ на автомагистрала „Хемус” край София един човек загина, а 19 души пострадаха, съобщиха от МВР. Общо шестима души са били откарани в болници, един от които е с опасност за живота, други 10 са прегледани и освободени, съобщи комисар Мартин Цурински, заместник началник отдел "Пътна полиция" при СДВР.

Сигналът за катастрофата е подаден в 1:12 часа на тел. 112. Инцидентът е станал, след като автобус от междуградските линии, пътуващ по маршрут Добрич – София, е изпреварвал влекча с прикачено полуремарке и се е ударил в него, вследствие на което е починал 73-годишен пътник.

Жена на 69 години е тежко пострадала и е в реанимация, има и 20 по-леко пострадали, допълниха от МВР. От тях шестима остават в различни болници.

През нощта в "Пирогов" са транспортирани петима ранени, сред които и тригодишно дете, съобщиха от Университетската многопрофилна болница за активно лечeние и спешна медицина. Всички са подробно прегледани и изследвани. След обработване на наранявания им, четирима от пострадалите са освободени за домашно лечение. Една жена на 23 години остава за лечение в Клиниката по лицево-челюстна хирургия, допълниха от болницата.

В Спешното отделение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ пък са откарани четирима ранени, трима мъже на 42 г., на 58 г. и на 48г., и една жена на 26 г. Те са били с различни контузии на глава и крайници. След подробни изследвания трима от тях са освободени за домашно лечение. В Клиниката по неврохирургия, за лечение и наблюдение е оставен само 58-годишният мъж, който е управлявал катастрофиралия автобус. Той е с мозъчно сътресение и различни травми по главата и тялото, в стабилно общо състояние.

След изписването му ще бъде задържан. Другият шофьор е в ареста.

Трима души са в УМБАЛ „Св. Анна“, двама - във Военномедицинска академия.

Първоначалните данни показват, че и двамата водачи са правоспособни и притежават валидни карти за квалификация. Превозните средства са преминали задължителните периодични технически прегледи, а превозвачите разполагат с валидни лицензи.

Движението вече е възстановено, съобщиха от АПИ.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежкия инцидент. На място са били изпратени и екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за оказване на съдействие на органите на МВР и извършване на проверка на място.

Столичният кмет Васил Терзиев изказа съболезнования към близките на загиналия при инцидента и пожела бързо възстановяване на ранените. „Подобни инциденти напомнят колко важни са дисциплината на пътя, вниманието и отговорността на всеки един от нас. В момента най-важното е институциите да си свършат работата спокойно и професионално, а пострадалите да получат необходимата грижа", заяви в позиция той.