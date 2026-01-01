Бомбените заплахи, получени през днешния ден в редица училища у нас, са обезпокоително много и са изпратени от сайт в Италия, това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред медиите.

Сигнали за бомби в много училища в цялата страна бяха подадени тази сутрин. Сградите бяха евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи.

Сигнали за бомби евакуираха училища в няколко български града

"Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани. Сега ще търсим тези, които са ги изпратили. Има разписан протокол за действие при такива ситуации, така че няма да има хаос и паника по този повод. Ще направим всичко, за да установим източника", успокои Демерджиев и допълни, че ще даде подробности, когато има яснота.