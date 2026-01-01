Украинският президент Володимир Зеленски определи като "абсолютно наложителна" помощта на САЩ за доставката на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" след поредната нощ на руски удари по страната му, предаде Франс прес.

"Мащабна атака и напълно ясно послание от Русия: ако Украйна не е защитена от балистични и други ракетни удари, тези атаки ще продължат", написа той в Екс.

Нощните руски удари срещу Украйна показват, че руският президент разчита "единствено на терора", заяви украинският външен министър Андрий Сибига след новата масирана и смъртоносна атака.

"Путин е военнопрестъпник и губещ, който има само една карта — терора. Москва губи на бойното поле. Никакъв брой ракети няма да промени това", се казва в изявлението, публикувано в социалните мрежи.

Броят на убитите в Украйна при масираната атака достигна 13, след като тялото на дете беше извадено от развалините на жилищна сграда, разрушена при руски удар в град Днепър.

Жертвите само при това нападение вече са девет, по данни на ръководителя на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа, цитиран от Укринформ.

Ранените са 35, а шестима души се водят в неизвестност.

Вътрешният министър Игор Клименко съобщи, че общо 13 души са загинали и над 100 са ранени в цяла Украйна в резултат на комбинираната руска атака. Най-тежките разрушения на гражданска инфраструктура са в Киев, Днепър и Харков.