Спипаха недекларирани 96 850 евро на "Капитан Андреево" при две проверки, съобщиха от Агенция "Митници".

На 29 май около два часа след полунощ, на пункта пристига автомобил с чужда регистрация. В колата пътували водачът - немски гражданин и неговата спътница - турска гражданка, от Германия за Турция.

Митничари спипаха валута за близо 200 000 евро (СНИМКА)

Те заявили, че не пренасят нищо за деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия под предната пасажерска седалка митническите служители откриват, обвити в прозрачно фолио еврови банкноти. Общият брой на установените парични средства са 67 350 евро, собственост на шофьора на автомобила.

Почти по същото време на пункта пристига друг автомобил, управляван от български гражданин, който пътувал заедно с немски гражданин, от Германия за Турция. Водачът и неговия спътник заявили, че не пренасят стоки или парични средства за деклариране.

При извършване на щателна митническа проверка на багажа са открити, в куфара на немския гражданин, недекларирани 29 500 евро. По случаите се водят разследвания под надзора на прокуратурата.